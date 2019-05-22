Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği, Melikgazi Belediyesi için çok özel ve ayrıcalıklıdır”

Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yapmış olduğu hizmetler ve sivil toplum örgütlerine göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı teşekkür ettiler.

Derneklerinin gerçekleştireceği etkinlik ve çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Dernek Başkanı Yılmaz Üçkan ”Derneğimize göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Yaptığımız her etkinlikte bizlere verdiğiniz destek, bizlerin sorunları ile birebir ilgilenmeniz gerek şahsım gerekse dernek üyelerimiz tarafından her zaman memnuniyetle karşılanmaktadır” dedi.

Türk milletinin bekası ve bağımsızlığı için savaşan, gazi olan, hayatını çeşitli sıkıntılarla geçirmek zorunda kalan veya hayatını bu yolda kaybeden harp malulü gazi ve şehitlerimizi bir kez daha saygıyla andığını ifade Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Şehitlerin aileleri bize emanetleridir. Onların yaralarına merhem olmak, sıkıntılarını gidermek ve huzur içerisinde bir yaşam sürmelerini sağlamak bizlerin görevidir. Bu vatan için canını gözünü kırpmadan feda eden bütün şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimiz ve ailelerine mutlu ve sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.