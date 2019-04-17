Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ulaşım, Fen ve Park Bahçeler birimleri ile Planlama ve koordinasyon toplantısı yapıldı”

Mustafa Palancıoğlu, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan yol açılması, park yapımı, ağaçlandırma, yeşil alan, alt yapı, sosyal ve spor tesis inşası ile büyük ölçekli bakım ve onarım yapılacak çalışmaların planlaması için yapılan toplantı da yatırımların uygulama takviminin belirlendiğini söyledi.

Kayseri merkez yerleşiminde nüfusunun % 50'sinin sadece Melikgazi de yerleştiğini ancak mesai ve hafta sonları bu nüfusun daha da artığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “2019 yılı Melikgazi Belediyesi için Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm, tarihi mekânların restorasyonu, Koramaz ve Gesi vadisi tarihi ve doğal alanların günümüz kültür ve turizme kazandırılması, kültür etkinlikleri ve yeşil alanların ağaçlandırılması olarak planlanmıştır. 2019 yılında 250 bin ton asfalt üretimi hedeflenmiş, Kentsel Dönüşüm için dairenin yapımına karar verilmiş ve sosyal ve spor tesisinin yapılması planlanmıştır. 2019 yılı ayrıca fidan dikiminde halkın katılımı ile fidanların toprak ile buluşması sağlanacaktır. Tüm bu birimlerin düzenli, ortak ve planlı bir çalışma yapabilmesi için toplantı düzenleyerek görev dağılımı gerçekleştirdik” dedi.

Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda çalışma planı oluşturulduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, örnek ve referans belediye olunmasında en büyük etkenin iyi bir planlanma ile mali kaynakların israfsız kullanımı olduğunu sözlerine ekledi.