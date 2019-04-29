Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize moral etkinliği ve eğlencesi”

Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerinde YKS kursu alan öğrencilere yönelik sınav streslerini azaltmak amacı ile ‘Moral Günü' düzenlendiğini söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda YKS öğrencilerin zorlu bir kurs dönemini geride bıraktıklarını belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu “15-16 Haziran günleri yapılacak olan Üniversiteye giriş sınavına katılacak öğrencilere yönelik eğlence düzenlendi. Bu eğlence öğrencilere uzun bir çalışma sonrası hem dinlenme hem de moral amaçlı gerçekleştirildi. Melikgazi Belediyesi olarak sosyal sorumluluk ve eğitim hizmetine katkı olarak bu hizmeti sunuyoruz. Gençlerin ve ailelerinin değişik bir hava soluması bizim için çok önemliydi. Öncelikle gençlerimizi ve ailelerini kutluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Melikgazi Belediyesi YKS kurslarına iştirak eden öğrenciler ise “Bizler uzun bir hazırlık kursu dönemi geçirdik. Şu anda bizim ve ailelerinin en büyük ihtiyacı moral motivasyonudur. Bizlere Üniversiteye Hazırlık Kursu İmkânı veren ve böyle bir moral ekinliği sunan Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

YKS moral etkinliği programı içerisinde öğrenciler çeşitli oyunlar ve parodiler ile gönüllerince eğlendiler.