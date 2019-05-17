Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Yerel sebze ve meyve üretimine Melikgazi desteği”

Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde yer alan bağ ve sayfiye alanları ile tarım yapılan bölgede sulama suyu kanallarının çok önemli olduğunu ve bu nedenle sulama kanallarını sürekli bakım ve onarımlarının yapıldığını söyledi.

Kıranardı, Hisarcık, Gesi, Turan, Büyükbürüngüz ve Gürpınar yerleşim bölgelerinde yer alan bağ ve bahçe alanlarının daha seri ve verimli bir şekilde sulanabilmesi için sulama kanallarına bakım yaptıklarını bozulanları ise onardıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Sulama kanalları özellikle yaz aylarında son derece önem arz etmektedir. Çünkü bu bölgelerde mevsimlik sebze ve meyve yetiştiriciliği çok önemli. Bu açından gerekli su kaybının önlenmesi ve daha seri bir sulama yapılabilmesi için sulama sularının etkin ve verimli kullanımı için su kanalları yaptırılmaktadır. Verimli ve bereketli bir tarım için sulama çok önemlidir. Yaptığımız bu çalışma ile bu bölgelerde su kanalı sorunu ortadan kaldırıldığı gibi sebze ve meyve üretiminde artış da sağlanmaktadır." dedi.

Başkan Palancıoğlu, şu anda Melikgazi ilçe sınırları içerinde yer alan sulama kanallarının tamamının açık ve kullanılabilir olduğunu sözlerine ekledi.