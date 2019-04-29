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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yerel Tarıma ve Üreticiye eğitim çalışmalarımız ile destek oluyoruz ”

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Yerel tarıma ve üreticiye alan tahsisi, bina ve depo tahsisi gibi destek olduklarını hatırlatarak şimdi de üreticiye eğitimi desteği imkanı sunduklarını söyledi.


İş kurmak ve işyeri açmak isteyenler için bir fırsat olduğunu ve bu tür eğitim amaçlı kurslar ile hem tarıma, hem ekonomiye hem de istihdama destek sağladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Tarımda üreticinin; daha etkin, verimli ve bilgili aynı zamanda bilinçli üretim yaparak üretim kapasitesini artırmasını istiyoruz. Bunun için Melikgazi Meslek Edindirme kurslarımızda ceviz yetiştiriciliği, bahçe bakımı, mantar yetiştiriciliği ve arıcılık gibi yerel tarıma eğitim desteği sağlıyoruz. Şu anda devam eden kurslarımıza yoğun ilgi gösterilmektedir“ dedi.


Tarıma ve bölge kalkınmasına örnek projeler ile tarıma destek olacaklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirildiğini ve başarı gösteren kursiyerlere ise Milli Eğitim Bakanlığı Onayı sertifika verildiğini sözlerine ekledi.

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