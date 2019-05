Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Yetimlerin Bayramlıklarını Melikgazi Belediyesi Hediye Ediyor"

Mustafa Palancıoğlu, yetimler için özel bir sosyal sorumluluk çalışması yaparak Bayramlık Kıyafetlerinin Melikgazi Belediyesi olarak hediye edileceğini söyledi.

Kayseri il genelinde bulunan yetimlerin Kayserililerce her zaman sahiplenildiğini, korunduğunu ve kollandığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yetimlerin bu toplumun bir parçası ve kollanması, korunması ve sahip çıkılması gerektiğini çünkü toplumsal dayanışmanın bunu getirdiğini kaydetti.

Melikgazi Belediyesi olarak her zaman toplumsal dayanışma ve barışın öncülüğünü yaptıklarını ve toplumun her kesimine ve her yaş grubuna hitap eden hizmetler sunduklarını. belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Önceliğimiz insandır. Bu neden ile halk ve çevre sağlına, eğitime ve konutların sağlıklı yapılaşmasına önem veriyoruz. Bu toplumun bir parçası olan ve toplumsal birliğin ihtiyaç duyduğumuz yetimlerimize sahip çıkıyoruz. Bu bayram onların bayramlıkları Melikgazi Belediyesinden olacaktır. İncitmeden, gururlarını kırmadan ve onurlarını zedelemeden onlara sahip çıkıp, topluma kazandıracağız. Bizim bu çalışmamız bir bakıma teşvik niteliğindedir. Çünkü Kayseri hayırseverler şehridir. Bunun için gerekli çalışma başlatılmıştır. Her yetim Kıyafetini kendisi beğenip almaktadır. Böylece gönüllerince bir bayram geçirmelerine imkan sunulmuş olacaktır”