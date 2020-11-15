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Melikgazi Belediye Personeline İlk Yardım Eğitimi

Personelin ve toplumun eğitimine, bilgilendirilmesine ve bilinçlenmesine önem veren Melikgazi Belediyesi çalışanlara yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi.


Personele sürekli hizmet içi eğitimler düzenlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından personele yönelik ilk yardım konulu eğitim programı düzenlendi. İnsanoğlunun olduğu her yerde ilk yardıma ihtiyaç duyulacaktır. Personelimize yönelik birçok konuda eğitim programları düzenliyor, alanlarında uzman ve deneyimli personelimizin farklı bakış açılarından, eğitmenlerden yararlanmasını, bilgilenmesini sağlamaya çalışıyoruz. İlkyardım eğitimi ile hangi olay ve vaka karşısında ne yapacağını bilen, soğukkanlı bir şekilde sağlık ekipleri gelinceye kadar durumu kontrol altına alabilen ilkyardımcılar yetiştiriyoruz. Alanında uzman kişiler tarafından verdiğimiz eğitimler ile bu müdahaleleri en iyi şekilde personelimize anlatıyoruz. Devam eden eğitimler ile kaliteli hizmet anlayışımızı her geçen gün daha ileri taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


İlk Yardım Eğitimcisi Serkan Doğan temel ilkyardım eğitiminden sonra gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimde başarılı olan personele sertifikalı ilkyardımcı belgesinin verileceğini kaydetti.

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