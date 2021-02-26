Melikgazi Belediye personeline trafik eğitimi

Melikgazi Belediyesi, hizmet içi eğitim kapsamında alt yapı ve asfalt personeline yönelik ‘Çalışma alanlarında alınması gereken trafik önlemleri ve uyulması gereken trafik kuralları' konulu eğitim düzenledi.

Trafikte geri dönüşü olmayan sonuçların ortaya çıkmaması için bilinçlendirme ve eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Trafik güvenliğinde en önemli konu görmek, duymak ve görünür olmaktır. Bir riski ne kadar önceden fark edersek kendimizi koruma şansımız o kadar yüksek olur. Belediyemiz bünyesinde çalışan alt yapı ve asfalt saha sorumluları ve trafik ekiplerine iş güvenliği ve trafik önlemleri konusunda eğitim verildi. Eğitim veren polis memurları yol kenarında çalışan personelin görünür yansıtıcı yelek giymeleri, yollarda çalışırken karşıdan karşıya geçmeler de önlem alarak, dikkatli geçmeleri ve araç içinde seyahat ederken emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı. Yürütülen yol çalışmaları sırasında sahada çalışan personellere trafik levhalarının doğru kullanılması amacıyla verilen eğitimler belli aralıklarla devam edecek." dedi.