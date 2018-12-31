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Melikgazi Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç'ın yeni yıl mesajı

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

Memduh Büyükkılıç, yeni umutlar ve heyecanlarla karşılanan 2019 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.


2018 yılının cazibe merkezi Melikgazi'nin yatırım ve hizmet dolu yıllarından biri olduğunu belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç Kayseri de 2023 yılının heyecanı ve şevki ile daha da ileriye götürecek projelerin temellerinin 2019 yılında atılacağını altyapıda, şehircilikte, kentsel dönüşümde, kültürde, sanatta, sağlık ve sporda büyük yatırımların şehri adeta kuşatacağını kaydetti.


Bölgesel değer ve ürünler ile tarım ve hayvancılık gibi kırsal kesime yapılacak tarımlar ile bir bütün şehir Kayseri olarak planlama yapıldığını ifade eden Memduh Büyükkılıç, mesajında şunları söyledi:


”2018 yılında yaptığımız çalışmalarla, gerçekleştirdiğimiz köklü değişim ve dönüşüm hamleleriyle Melikgazi Anadolu'da örnek ve referans belediye olmuştur. Alt yapı, imar ve fen işleri gibi fiziki belediyecilik anlayışından öte sosyal belediyeciliği de ön plana alarak şeffaf ve adaletli bir hizmet anlayışıyla Kayserimiz için gerekli olan her şeyi yapmak için gerekli projeler hazırlandı. Melikgazi de 2017 yılında önemli sosyal ve fiziki çalışmaları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken; 2019 yılında da Kayserimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hemşerilerimizin desteği ile gerçekleştireceğiz”

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