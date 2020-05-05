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Melikgazi Belediyesi 2019 faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi

Melikgazi Belediyesi Mayıs Ayı Meclis toplantısını gerçekleştirerek gündeminde bulunan maddeleri kararı bağladı.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, 37 gündem maddesinin karara bağlandığı meclis toplantısında, 2019 yılı faaliyet raporu oy birliği ile oylandı.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, raporun görüşülmesi sırasında kanun gereği yerini Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk'a bıraktı. Rapor, AK Parti, CHP ve MHP'li üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Oylama sonrası kürsüye gelerek bir teşekkür konuşması yapan Başkan Dr. Palancıoğlu meclisteki uyumlu çalışmanın bir örnek olduğunu söyleyerek, "Melikgazi'mizde 1 yılı geçirdik. 1 yıldır meclisimizle bir bütünüz. Bugüne kadar kararlarımızın önemli ve birçok bölümünü oy birliğiyle aldık. 2024'e kadar en çok hizmet eden belediye olmak, en çok oy birliği ile karar alan belediye olmak gibi hedeflerimiz var. Meclis üyelerimizin desteği olduğu sürece her türlü mücadeleye hazırız. Melikgazili hemşehrilerimizin her türlü hizmetine koşma konusunda, elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. İstikrarımızı bozmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Moral, motivasyon çok önemli. Meclis üyelerimize, personelimize ve Melikgazi halkıma bize gösterdikleri güvenden dolayı minnettarım. Bu uyumun bundan sonrada devam edeceğine inanıyorum. Almış olduğumuz kararların ve 2019 yılı faaliyet raporumuzun hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

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