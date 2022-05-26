Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu

Başakşehir'i 6-2 yenerek şampiyon olan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübünü tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Başarılı futbol takımımızı ve teknik heyeti kutlarım. Gururlandık. Kendilerine bu başarılarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. Kulübe her zaman destek olduğu için Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür eden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin; "Ampute futbol 1 Ligi'nin son müsabakasını gerçekleştirdik. Uzun bir süredir emek veriyoruz, çocuklarımız burada antrenman yaptılar, müsabakalarına çıktılar ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Başkan Yardımcımız Sayın Yakup Yüksel'e destekleri için teşekkür ederim. Bugüne gelme noktasında somut başarımızı hem belediyemize hem şehrimize armağan etmek istiyoruz. Bu uğurda da elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah kupayı kaldırdıktan sonra da önümüzdeki yıl Süper Lig'de de en iyi şekilde belediyemizi, şehrimizi temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.