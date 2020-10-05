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Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü çalışmalara başladı

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Kulübü ampute futbol takımı ilk antrenmanına çıktı.

2020-2021 sezonu ilk antrenmanı, sosyal mesafe gözetilerek açık havada kondisyon ağırlıklı olarak yapıldı.


Başarılı ampute futbol takımını çalışmalarından dolayı kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Takım kaptanımız Yunus Dalmaz'ın öncülüğünde Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Kulübü olarak Ampute futbol takımımız ilk antrenmanına çıktı. 2020-2021 sezonu ampute futbol 1. Ligi 18 Ekim'de başlayacaktı. Ancak Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu pandemi nedeniyle ligleri ekim sonuna kadar erteledi ve ekim sonunda tekrar değerlendirileceğini açıkladı. Takıma yeni katılan genç arkadaşlara da başarılar diliyorum. Başarılı bir çalışma yapan ampute futbol takımımıza teşekkür ederim” dedi.

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