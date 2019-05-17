Melikgazi Belediyesi BESK Ampute futbol takımında sona doğru

Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü son iki haftaya girerken iddiasını yitirdi.

Bu sezon bekleneni veremeyen ve beklemediği şanssızlıklar yaşayan Kayseri ekibi, Pazar günü kendi evinde Antalya Büyükşehir Belediye Ampute takımını konuk edecek. Kulüp Başkanı Faruk Şahin, sezona SüperLig'e yükselme hedefi ile başladıklarını ama şanssızlıkların buna izin vermediğini söyledi. Şahin, "Sezon başında Süper Lige yükselmeyi hedefleyerek takımımıza iki yabancı oyuncu transfer ettik. Ancak sezonun ilk yarısında Özbek sporcunun aldığı maç cezası nedeniyle birinci devreyi istediğimiz şekilde kapatamadık. Ayrıca kaynak sıkıntısı nedeniyle ikinci yarıya da takviye yapamadığımız gibi Kenya asıllı sporcumuz Keio'nun gönderilmesine karar verildi. İkinci yarıda da Özbek sporcunun üç maç cezasının devam ediyor olması toparlanmayı zorlaştırdı. Yönetim kurulu olarak, Özbek sporcuyu da haftalar öncesi gönderme kararı aldık. Takımımız seneye de birinci ligde mücadele edecek. Ancak başarının göreceli bir kavram olduğunun somut bir ispatı olarak ampute futbol takımından Mehmet Erdoğan ve Harun Mut U23 genç milli takımına seçilerek göğsümüzü kabarttı. Temmuz ayında İngiltere'ye gidecek sporcularımızın ülkemizi şehrimizi ve kulübümüzü layıkıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz. Tıpkı basketbol da olduğu gibi elde edilen bu başarılar sporcularımızın fedakarca mücadele etmelerinden geliyor. Keşke bu kardeşlerimizin küçücük isteklerine biran da cevap verebilecek olsak çünkü onlar verdiğimiz bir çok sözü yerine getiremesek de bu spora ve güzel şehrimize olan sevgileriyle başarılar kazanıyorlar" diye konuştu.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve spor Kulübü, son iç saha maçında 19 Mayıs Pazar günü Argğıncık Stadı'nda saat 12.00'da Antalya Büyükşehirbelediyesi Ampute takımını konuk edecek.