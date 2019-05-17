İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi Belediyesi BESK Ampute futbol takımında sona doğru

2018-2019 Ampute Futbol 1.

Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü son iki haftaya girerken iddiasını yitirdi.


Bu sezon bekleneni veremeyen ve beklemediği şanssızlıklar yaşayan Kayseri ekibi, Pazar günü kendi evinde Antalya Büyükşehir Belediye Ampute takımını konuk edecek. Kulüp Başkanı Faruk Şahin, sezona SüperLig'e yükselme hedefi ile başladıklarını ama şanssızlıkların buna izin vermediğini söyledi. Şahin, "Sezon başında Süper Lige yükselmeyi hedefleyerek takımımıza iki yabancı oyuncu transfer ettik. Ancak sezonun ilk yarısında Özbek sporcunun aldığı maç cezası nedeniyle birinci devreyi istediğimiz şekilde kapatamadık. Ayrıca kaynak sıkıntısı nedeniyle ikinci yarıya da takviye yapamadığımız gibi Kenya asıllı sporcumuz Keio'nun gönderilmesine karar verildi. İkinci yarıda da Özbek sporcunun üç maç cezasının devam ediyor olması toparlanmayı zorlaştırdı. Yönetim kurulu olarak, Özbek sporcuyu da haftalar öncesi gönderme kararı aldık. Takımımız seneye de birinci ligde mücadele edecek. Ancak başarının göreceli bir kavram olduğunun somut bir ispatı olarak ampute futbol takımından Mehmet Erdoğan ve Harun Mut U23 genç milli takımına seçilerek göğsümüzü kabarttı. Temmuz ayında İngiltere'ye gidecek sporcularımızın ülkemizi şehrimizi ve kulübümüzü layıkıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz. Tıpkı basketbol da olduğu gibi elde edilen bu başarılar sporcularımızın fedakarca mücadele etmelerinden geliyor. Keşke bu kardeşlerimizin küçücük isteklerine biran da cevap verebilecek olsak çünkü onlar verdiğimiz bir çok sözü yerine getiremesek de bu spora ve güzel şehrimize olan sevgileriyle başarılar kazanıyorlar" diye konuştu.


Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve spor Kulübü, son iç saha maçında 19 Mayıs Pazar günü Argğıncık Stadı'nda saat 12.00'da Antalya Büyükşehirbelediyesi Ampute takımını konuk edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.