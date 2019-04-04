Melikgazi Belediyesi BESK, galibiyet hesapları yapıyor

Ligi'nde ikinci yarıya Samsun galibiyeti ile başlayan Melikgazi Belediyesi Ampute ekibi Pazar günü kendi evinde oynayacağı Konya Bedensel Engelliler Gücü maçına üç puan parolası ile hazırlanıyor.

İlk yarının sona ermesi ile Kenya'lı oyuncusu Kenan'ı Ankara'dan Ortotek takımına veren ve Özbek oyuncusu Nurettin'in cezası nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Kayseri ekibi buna rağmen ligin ikinci yarısına Samsun deplasmanında kazanarak başlamıştı. İki önemli eksik ile gidilen Samsun deplasmanından 2 gol ve 3 puan ile dönen Kayseri ekibi şimdi gözünü Pazar günü oynayacağı Konya maçına çevirdi. Bu maçın hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde sürdüren Melikgazi Belediyesi Ampute takımında tek hedef galibiyet. Kulüp başkanı Faruk Şahin, Mahalli idareler seçiminin geride kaldığını dile getirirken, ''Ülke olarak demokrasinin gereği olan mahalli idareler seçiminden yeni çıktık. Bu bağlamda seçim sonuçlarının şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. 2014 yılından bu yana Melikgazi Belediyesi gibi gerçekten referans ve prestij sahibi bir marka Belediyesinin ismini sayın Başkanımız Dr Memduh Büyükkılıç ve değerli meclis üyelerinin olurları ile kullanmaktayız. Bu oldukça ağır bir sorumluluk. Temsil edilen kurum ve Başkanımızın her alandaki başarısı aşikâr bizler de bu başarının farklı bir alanda devamı olmak zorunda hissettik inşallah bunu başarmış oluruz. Tüm çaba ve gayretimiz engelli spor camiasında şehrimizi ve değerli destekcilerimizi en iyi şekilde temsil edebilmek. Bunun için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz'' dedi

Melikgazi Belediyesi BESK-Konya BESK karşılaşması 7 Nisan Pazar günü Argıncık 2 Nolu Saha'da saat 12.00'da oynanacak.