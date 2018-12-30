Melikgazi Belediyesi BESK Kocaeli'yle takıldı

haftasında sahasında ve taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada Kocaeli Başiskele S.K mağlup olarak ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Talas Spor Salonundan oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan zorlu karşılaşmada rakibi karşısında iyi mücadele eden Kayseri ekibi Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Basketbol takımı taraftarının büyük desteğine rağmen sahadan 73-59 mağlup ayrıldı. Rakibi karşısında aldığı mağlubiyetle ligdeki ilk mağlubiyetini alan Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı maçtan sonra üzgün şekilde salondan ayrıldı. Kayserispor'un taraftar grubu Kapalı Kale maçın başından sonuna kadar Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Basketbol takımına büyük destek verdi. 1 dakika bile susmayan taraftar takımı adeta bağrına bastı.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bugün bir başkaydı. Sahamızın her tarafı doluydu. Neresinden başlasam bilmediğim bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ama maalesef olmadı. Ligdeki ilk mağlubiyetimizi böylelikle almış oldu. Oyuncularımızın canı sağ olsun. Taraftarımızı üzdüğümüz için çok üzgünüz. Öncelikle önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız'a, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici'ye ve bizim idolümüz başarı hedefimiz büyük başkanımız Melikgazi Belediyesi Başkanı - Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'a sonsuz teşekkür ederim. Bugün sahada enerjileri ile yaptıkları tezahüratlar ile takımı şahlandıran Kapalı Kale taraftar grubuna sonsuz teşekkür ediyorum. Yine bizi yalnız bırakmayan Mehmetçiklerimize ve destek vermeye gelen tüm taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizler bir amaç veya bir menfaat uğruna değil, bu şehrin temsili bilinciyle çalışan bu doğrultuda hareket eden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü olarak kendinden bahsettirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.