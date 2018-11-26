Melikgazi Belediyesi BESK ligine hızlı başladı

As Başkan Levent Özocak öncülüğünde Malatya'ya gidenMelikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 60-40'lük skorla döndü.

Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Faruk Şahin, "Bu hafta ampute futbol takımımızın oynayacağı maçın federasyon tarafından ertelenmesinin ardından Malatya deplasmanına giden tekerlekli sandalye basketbol takımımızdan güzel haberin gelmesi ziyadesiyle bizleri mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak değerli Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç beyi açıklamasının verdiği mutluluğun ardından takımımızın ikinci hafta elde ettiği bu başarı bizleri ayrıca çok sevindirdi. Bu bağlamda başta takımımızın sağ salim ulaşımını sağlayan değerli as başkanım Levent Özocak beye ve sporcu kardeşlerime gösterdikleri başarı için teşekkür ediyor bu galibiyeti Melikgazi Belediyesi Başkanı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan adayımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç beye armağan ederiz" diye konuştu.