Melikgazi Belediyesi BESK Sözünü Tuttu

2018-2019 Sezonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nin ikinci yarısının ilk maçında Samsun deplasmanından mağlup dönen Melikgazi Belediyespor bu hafta evinde Malatya ekibini ağırladı.

Maçın başından sonuna kadar üstünlüğünü elden bırakmayan Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı, 60-32'lik farklı bir galibiyete imza attı. Maçın Ardından konuşan Kulüp Başkanı Faruk Şahin, geçen hafta alınan yenilginin izlerini çabuk attıklarını söyledi. Şahin, '' Bu hafta Malatya ekibine ev sahipliği yaptık. Maçın başından sonuna kadar üstün performans gösteren sporcularımızı tebrik ediyorum. Böylece geçen hafta sayın Başkanımız Dr Memduh Büyükkılıç'a verdiğimiz galibiyet sözünü yerine getirdik. Bundan sonra da aynı prensip ile yola devam edeceğiz. Ayrıca maçımızı izlemeye gelen Melikgazi Belediyesi Başkan adayı Sema Karaoglu'na ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz'' dedi.