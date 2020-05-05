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Melikgazi Belediyesi BESK Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligi tamamladı

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) 2019-2020 sezonu Tekerlekli sandalye basketbol ligini salgın öncesi kalan son maçı ertelenmesine rağmen yönetim federasyon ile görüşerek tescili kabul etti ve ligi 5.

sırada tamamladı.


Kulüp Başkanı Faruk Şahin, lige nokta koyduklarını söylerken, konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Şahin, “Gönül isterdi ki ligi tüm maçları oynayarak tamamlayalım ancak malum salgın nedeniyle alınan tedbirler ve bizim kanaatiniz doğrultusunda bu sene rehabilitasyon ve sporcu yetiştirme hedefli sezonu bitirdik. İnşallah yeni sezon öncesi yönetim kurulu olarak branşlarımız hakkında değerlendirme yaparak devam edeceğiz. Sonuç olarak basketbolda sezonun tamamlanması adına destek veren başta Melikgazi Belediyesi başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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