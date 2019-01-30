Melikgazi Belediyesi Bozatlıpaşa Narlı Mescidini onardı

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan Bozatlıpaşa Narlı Mescidi'nin Melikgazi Belediyesi tarafından aslına uygun olarak onarıldığını söyledi.

Yapının kitabesi olmamasına rağmen 18. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Narlı Mescidi'nin projelendirme çalışmaları sonrası onarımına başlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Bozatlıpaşa Narlı Mescidi'nin restorasyon ihalesini yaparak kısa sürede inşaatına başladık. Aslına uygun olarak onarılan Bozatlıpaşa Narlı Mescidi'ni Cuma günü hizmete açılacaktır. Narlı Mescidinin tamamlanması ile birlikte Melikgazi Belediyesi olarak 38. tarihi yapının restorasyonunu tamamlamış olacağız” dedi.

Kayseri'deki en çok tescilli yapının bulunduğu Melikgazi ilçesinde 2015 yılından bu yana birçok tarihi yapıyı restore ederek günümüze kazandırıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri ilinde mevcut tüm tarihi eserlerin bir envanterinin çıkarıldığını, kullanılmayan ve virane olan yapıların onarılarak hizmete açılacağını sözlerine ekledi.