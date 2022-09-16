Melikgazi Belediyesi Çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Semineri

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi çalışanlarına 'Temel İlk Yardım Eğitimi' konusunda hizmet içi eğitim verildiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetler Sağlık Birimi çalışanlarınca verilen seminerin 2 gün sürdüğünü belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Çalışanlarımızı önemsiyor ve önem veriyoruz. İşyerinde olabilecek kazalarda çalışanların ilk etapta yapacakları bireysel ve kitlesel olarak davranış ve eylemleri konusunda eğitim verildi. İş kazası olabileceği gibi doğal afetler konusunda çalışanlarımız bilgilendirildi. Donanımlı ve bilinçli personel her zaman daha etkin, verimli ve seri hizmet vermektedir. Çalışanlarımız her konu da bilgilendiriliyor ve bilinçlendiriliyor" dedi.

Hizmet içi seminerler dizisinin devam edeceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen seminere ilgiyi artıran İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetler Sağlık Birimine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi