Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi öğrencileri Bilim Merkezi'ni gezdi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Danışmetgazi Çocuk Meclisi Üyeleri öğrencilerinin Bilim Merkezi'ni gezerek fen bilimleri hakkında bilgiler aldıklarını ve bilimin ve teknolojinin farkını gördüklerini söyledi.

Anadolu Harikalar Diyarı Tema Parkı içerisinde yer alan Kayseri Bilim Merkezini gezen 70 öğrencinin bilgilendirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç; “Çocuklar Kayseri'de Bilim Merkezini gezdiler. Uzay teknolojileri, astronomi, temel bilimler konularının tamamında incelemelerde bulunup deneylere iştirak ettiler. Öğrenciler görsel olarak gezerek, görerek ve bizzat yerinde gözlemlediler" dedi.

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi bilim ve sanata verilen önemin bir göstergesi kapsamında etkinlikler de bulunarak, kamuoyunu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik ziyaretlerde bulunduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Çocuk Meclisi üyelerinin bu tür kültür, sanat ve bilim gezileri ile derslerini daha iyi anlayarak öğreneceklerini sözlerine ekledi.