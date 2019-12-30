Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi'nden 'İstiklal Marşı' konulu tiyatro gösterisi

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi'nin içeriği dolu bir etkinlik gerçekleştirdiğini ve davetlilere duygulu anlar yaşattığını söyledi.

Mehmet Akif'i Anma Haftası kapsamında Melikgazi Çocuk Meclisi'nin ‘İstiklal Marşı' isimli tiyatro gösterisini gerçekleştirdiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, sosyal, kültürel, eğitim ve çevre konularına da büyük önem verdiklerini her vesile ile kamuoyu oluşturarak halkı bilgilendirip ve bilinçlendirdiklerini kaydetti.

‘İstiklal Marşı' konulu tiyatro gösterisinin izleyiciler tarafından büyük beğeni topladığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

“İstiklal Marşımızın Yazarı Merhum Mehmet Akif Ersoy, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' demişti. İşte öyle bir dönemden geçip ‘Çanakkale geçilmez' diyerek, kanları pahasına bizlere bu vatanı bahşeden ecdadımızı minnet ve rahmetle anıyoruz. Asıl olan ecdadımıza layık olmaktır. Hür yaşamaya, ülkemize sahip olmaya, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza önem vermemiz gerekir. Tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak anlayışı ile bizler bu ülkeyi emanet eden şehitlerimizin ve tarihimizin kıymetini bilelim ve vatanımıza sahip çıkalım. Vatanını, milletini, bayrağını seven ve bu duygu, düşünceler ile donatılan sevgili yavrularımıza sahip çıkmalıyız. Bu tür etkinlikler ile de birey olarak sosyalleşmek ve kültürlerini zenginleştirmek istiyoruz. Bu güzel oyun için Melikgazi Çocuk Meclisimizin tiyatro topluluğunu teşekkür ederim.”