Melikgazi Belediyesi Danişmentgazi Mahallesi'nde okul yapacak

Melikgazi Belediyesi, Danışmentgazi Mahallesi'nde hayırsever Nevzat ve Penpe Kendirlioğlu ile 24 derslikli okul yapacak.

Özellikle eğitim, sağlık ve ibadet yatırımlarına her zaman hayırseverlerce destek verildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizde eğitime destek veriyor her koşulda yeni okul yatırımları ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Tamir tadilat gereken okullarımızı da onarımdan geçiriyor, eksiklerini gideriyoruz. Belediyenin yine birçok hayırsevere örnek oluyor ve hayır konusunda kendilerini teşvik ediyoruz. Melikgazi'mize yeni hizmetler ve yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizde yapılan hizmetleri gören hayırseverler belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istiyor. Bu da belediyemizin yatırımlarında başarının bir göstergesidir. Hayırseverlerimiz bizlere müracaat ederek okul, sağlık ocağı, cami gibi eserler yaptırmak istiyorlar. Danışmentgazi Mahallesi'ne yapacağımız okul projemize hayırseverimiz destek olacaklar. Mimari, statik ve tesisat projesi belediyemize ait olmak üzere hayırseverlerle işbirliği içinde çalışıyoruz. Başta hayırseverimiz olmak üzere bu güzel şehrimize bu güzel hayırları kazandıran bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.