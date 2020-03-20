Melikgazi Belediyesi e-ticareti hayata geçiriyor

Mustafa Palancıoğlu, corona virüsünün oluşturduğu bu ortamda alış verişte kısıtlama ile sokağa çıkılmaması tavsiyesi ile e-ticaretin önemi ve gelecekte çok önemli olduğunu bir kez daha gündeme geldiğini söyledi.

Artık elektronik ticaretin öneminin arttığını söyleyen Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her geçen gün internet üzerinden e-ticaret yapan insan sayısı artıyor. Şuanda da corona virüsten dolayı dışarı çıkmayan evde vakit geçiren insan sayısı artış gösterdi. Bu süre zarfında yoğun bir alış veriş yapan insanları gözlemlemekteyiz. Ticaretin başkenti olan Kayseri'de bizim hemen bunu fırsata çevirmemiz ve e-ticarete geçmemiz gerekiyor. Bu kapsamda belediyemiz hem eğitimler hem rehberlik hizmeti verecek. Özellikle yeni hayata geçireceğimiz çalışmayla birlikte e-ticaret konusunu Ticaret Odası ile hayata geçireceğiz. Dolayısıyla e-ticaret önemli. Belediye olarak da kadınlarımızın el ürünlerini satması için bir online site çalışmamız da devam ediyor. Bu vesileyle e-ticaretin önemini vurgulamak istiyorum ve internet üzerinden alışveriş yapmanın Kayseri'ye yakışacağını düşünüyorum. Bunun için tüm vatandaşlarımızın seferber olması lazım. Rabbim hayırlı bol kazanç versin. E-ticaret ile Kayseri'nin önünün açılması lazım.” dedi.

Toplu olarak bir arada bulunulmaması gerektiğini, alışverişteki zorunlu kısıtlama ve ürünleri kapıda teslim gibi birçok faktörün e-ticaret hacmini artırdığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Ticaretin artık şekil değiştiriyor. İnsanlar artık alış-veriş merkezlerinde vakit harcamayacaklar. Alış-veriş gitgide e-ticaret üzerinden yapılacak. Son verilere bakıldığında e-ticarette büyük bir artış olduğu gözlenmektedir. Biz belediyeler olarak da bu durumu değerlendirecek ve gelecekte sanal çarşı ve marketlerin oluşmasına imkân tanıyacağız" diye konuştu.