Melikgazi Belediyesi eğitimde en önde olmaya devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi'nde hayırsever işbirliği ile yapımını gerçekleştireceği Melikgazi Belediyesi Av. Mehmet Altun Ortaokulu'nun temel atma törenini gerçekleştirdi.

Temel atma törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve davetliler katıldı.

Hayırsever Av. Mehmet Altun ile birlikte Melikgazi'ye yapılacak üç okuldan ilkinin temelini attıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yapacağımız okulun hayırlara vesile olmasını dilerim. Germir ve Hava İkmal içerisine Mehmet Ağabey ile birlikte 2 okul daha yapacağız. Rabbim böyle güzel hayırseverlerin sayısını artırsın. Melikgazi Belediyesi olarak bir bir ihtiyaçları gideriyoruz. 2.5 sene içerisinde 14 okulumuzu Melikgazi'mize kazandırdık. 8 sağlık ocağı, 12 adet cami, 7 adet de kuran kursu yaptık. Belediyelerimiz olarak ele ele vererek Kayserimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Melikgazi'nin 15-20 yıl sonrasını düşünerek geleceğe dair yapacağımız en önemli şey eğitime yatırım yapmaktır. Eğitim, öğretim çok önemli. Güzel ilçemiz Melikgazi'ye hayırlı olsun.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “Bu güzel eser için desteklerini esirgemeyen hayırseverimize çok teşekkür ederim. Bir hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir. Kayseri, birliğin ve huzurun şehri. Hep birlikte hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda temelini atacağımız okulun hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Okulun hayırlı olmasını dileyen AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, “Bugün bir hayırlı iş için beraberiz. Eğitim çok önemli. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Eğitim ihmale gelmez. Bu konuda hepimizin duyarlı olması lazım. Bu konuda Kayseri'de ciddi bir dayanışma var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun.” diye ifade etti.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'de Kayseri'de tüm belediyelerin hizmette yarıştığını söyleyerek, “Böyle güzel bir hizmeti Melikgazi'mize kazandırmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalışacağız, gayret edeceğiz ve insanlığa güzel hizmetler kazandıracağız. Okulumuzun Kayserimize hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.