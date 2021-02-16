İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi Belediyesi engelli gence tekerlekli sandalye hediye etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü oyuncusu Ömer Çelik'e daha işlevsel bir tekerlekli sandalye hediye etti.


Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlara ve spora destek olduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Özel vatandaşlarımıza olan hassasiyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Melikgazi Belediyesi olarak her alanda sosyal projeler üreterek toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Ömer kardeşimizin hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırabilmek adına kendisine tekerlekli sandalye hediye ettik. Sağlıklı günlerde kullanmasını diliyorum. Onların mutluluğunu paylaşmak, dualarını almak bizim için en büyük mükâfat. Onlarla birlikte el ele gönül gönüle tüm engelleri aşacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.