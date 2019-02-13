Melikgazi Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Aileye Yardım Etti

Melikgazi Belediyesince, 11 Şubat 2019 günü basına yansıyan ve kamuoyunca vicdanları rahatsız eden haber üzerine; harabe ve çatısı akan evde oturan, aldığı yaşlılık maaşı ile bir oğlu ve torunuyla yaşam mücadelesi veren 60 yaşındaki Hanım Durmuş ailesine yardım bulunuldu.

Bir oğlu ve torunuylamağdur olan Hanım Durmuş teyzenin feryadına Melikgazi Belediyesi sessiz kalmayarakev için ihtiyaç duyulan malzemelerini ivedi olarak temin ederek, teslim etti.

Ev eşyaları ve mutfak malzemeleri ile gıda malzemelerin yer aldığı ev ihtiyaçlarını aileye teslim edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belediyesi olarak yoksul ve muhtaç ailelere yaptıkları yardımlara devam edeceğini söyledi.