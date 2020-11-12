İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi Belediyesi ikinci galibiyetini aldı

Voleybol 1.

Lig Erkekler A Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, erteleme maçında karşılaştığı Halkbank'ı 3-1 yenerek ligde ikinci galibiyetini elde etti.


Ligin dördüncü haftasında oynanması gereken ancak Halkbank takımında çıkan pozitif vakalar nedeniyle ertelenen karşılaşma dün oynandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynana karşılaşmada rakibini 25-17, 28-30, 25-16 ve 25-17'lik setler ile mağlup eden Kayseri temsilcisi böylece ligdeki ikinci galibiyetine imza atmış oldu.


Ligde puanını 6'ya çıkaran Melikgazi Belediyespor, ligin 6. hafta maçında 14 Kasım Cumartesi günü yine kendi evinde Global Connect Travel Düzce takımını konuk edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.