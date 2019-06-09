Melikgazi Belediyesi ile ORAN arasında eğitim ve danışmanlık sözleşmesi imzalandı

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi tarafından, Orta Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan “Melikgazi'de Stratejik Planlama” adlı proje başarılı bulunarak, eğitim ve danışmanlık konusunda sözleşme imzalandığını söyledi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Teknik Destek Projeleri kapsamında Melikgazi Belediyesi Stratejik plan hazırlanmasında eğitim ve danışmanlık hizmeti verileceğini belirten Mustafa Palancıoğlu, Proje ile 3 aylık süre içerisinde 4 ayrı Stratejik Plan hazırlanması eğitimi ve 6 günde stratejik plan hazırlama danışmanlık hizmet alımı gerçekleştirileceğini kaydetti.

2020 ile 2024 yılları arasında yapılacak çalışma ve yatırımların Melikgazi'ye ayrı bir misyon ve vizyon katacağını dolayı ile Bölge Şehir Kayseri için bir bakıma yol haritası olacağını belirten Mustafa Palancıoğlu “Oran ile yapılan sözleşme gereği öncelikle Stratejik planı hazırlayanlar için eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecektir. Sonra da teknik konuları içeren eğitim sonucu fizibilite çalışması ile 2024 yılına kadar yapılacak yatırımların detaylı listesinin çıkarılacaktır. Stratejik planlama belediyemize; kaynakların verimli kullanımını, birimler arası işbirliğinin geliştirilmesi, yetki ve sorumlulukların netleşmesi, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, rekabetçi yapılanmanın kazanılması ve sonuçta kurumsallaşmanın sağlanması ve başarının artması gibi yararları olacaktır” dedi.