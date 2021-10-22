Melikgazi Belediyesi Kayseri Şehir Kütüphanesi'nin yanındaki 5 katlı binayı yıkacak

Melikgazi Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi Kayseri Şehir Kütüphanesi etrafındaki silueti bozan 5 katlı binanın yıkım işlemini yaparak turizm ve tarihe bir katkı sağlayacak.

Bölgenin turizme daha fazla hizmet etmesi için tarihi silueti göz önüne çıkarmak otopark sorununu çözmek için yıkım yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıları günümüze kazandırmak amacı ile restorasyon yapıyoruz. Tarihe değer veren bir belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi konaklardan, türbe ve çeşmelere kadar birçok yapıyı günümüzü kazandırıyoruz” ifadelerin kullandı.

Palancıoğlu, “Yine tarihe bir katkı olması amacıyla Kayseri Şehir Kütüphanesi yanında bulunan 5 katlı bina tarih ve turizme katkı olsun diye yıkıyoruz. Ayrıca alandaki otopark sorunu da bir nebze olsun rahatlayacak. Farklı sosyal, kültürel etkinliklerin yapılabilmesi için o tarihi algının daha iyi solunabilmesi, daha iyi görülebilmesi adına da önemli altyapı oluşturacak bir çalışmaya imza atıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.