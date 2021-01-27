Melikgazi Belediyesi mapalı işyerlerinden kira almayacak

Bu kapsamda esnaftan 1 milyon 212 bin lira kira bedeli alınmayarak pandemiden etkilenen belediyenin kiracılarına destek olunacak.

Esnafın her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Biz esnafımızın yıl boyu yanındayız. Destek verme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde vatandaşlarımıza her türlü yardım elimizi uzattık. Melikgazi Belediyesi olarak 2021 yılında da yoğun mesai gerçekleştiriyoruz. İnşallah Melikgazi'de yaşayan vatandaşlarımıza en güzel hizmeti yapacağız. Hem meclis üyelerimiz hem de çalışanlarımızla birlikte Melikgazi'nin menfaatine olacak kararlar alıyoruz. Bu çerçevede Meclisimizde aldığımız karar çerçevesinde pandemiden dolayı özellikle dükkanlarını açamayan belediyemizin kiracısı olan esnafımıza destek veriyoruz, onlardan kira almıyoruz. 2020 yılı içerisinde de destek vermiştik. Aynı zamanda da kira borcu olan tüm esnafımızın da kirasını 31 Mart'ın sonuna kadar erteliyoruz. Dolayısıyla 2020 yılında esnafımıza Melikgazi Belediyesi olarak vermiş olduğumuz mali destek kapsamında esnafımızdan toplam miktarı 1 milyon 212 bin lira kira almadık, esnafımızın borcunu silmiş olduk. Aynı zamanda da yaklaşık 5 milyon TL'lik borcu ertelemiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Pandeminin de en kısa zamanda geçmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın güzel günlerde hepimizi buluştursun. Aynı zamanda da tüm encümen üyelerimize almış oldukları kararlar ve vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.