Melikgazi Belediyesi öğrencileri sınava yetiştirecek

Mustafa Palancıoğlu, hafta sonu yapılacak YKS sınavına Erciyes Üniversitesi'nde girecek öğrenciler için geç kalanlara ulaşım hizmeti verileceğini söyledi.

Erciyes Üniversitesi çevresinde bulunan otobüs ve tramvay son duraklarında belediyeye ait araçların geç kalanlar öğrenciler için hazır bekletileceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her yıl sınav zamanı televizyon kanallarında haberlerden duymaktayız. 'Sınava koşarak geldi, geç geldi, son dakikada geldi, hatta yetişemedi.' gibi. Erciyes Üniversitesi kampüsü çok büyük olduğu için sınava yetişmede zorluk çeken öğrencilere hizmet vereceğiz. İşte biz de Melikgazi Belediyesi olarak üniversite çevresinde yer alan otobüs ve tramvay duraklarında resmi araçlar ile bu öğrencilerimizi hemen sınav salonuna yetiştireceğiz. Bu hizmet sadece 09.30 ile 10.00 arasında yapılacaktır.” dedi.

Sınav saatinden önce öğrencilerin mutlaka sınav yerlerinde olmalarını isteyen Başkan Dr. Palancıoğlu, YKS sınavına katılacak öğrencilere başarılar dilediğini sözlerine ekledi.