Melikgazi Belediyesi pandemi sürecini fırsatını çevirdi, 28 bin ton asfalt serdi

Korona virüsün 11 Mart'ta Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinde kalınca, cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu. Bu süreci fırsata çeviren Melikgazi Belediyesi, korona virüsle birlikte düşen bitüm fiyatını değerlendirerek, ilçede asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Belediye ekipleri, yaklaşık 2.5 ay içerisinde ilçedeki caddelere 28 bin ton asfalt sererek, caddeleri yeniledi.

"Kamunun bütçesini en iyi şekilde değerlendirdik"

İhlas Haber Ajansı'na asfalt çalışmaları hakkında bilgiler veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çok hazırlıklı bir belediye olduklarını kaydetti. Palancıoğlu; “Çok hazırlıklı bir belediye olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Salgının başladığı günden bugüne kadar 2.5 ayı geçkin bir süredir hiçbir ihalemizi iptal etmedik. İhalelerimizi yaptık. Asfalt, kaldırım çalışmalarına, ağaçlandırma çalışmalarına ve park çalışmalarımıza devam ettik. Bu süreçte kazançlı çıktık. Şuana kadar rekor bir seviyede asfalt döktük. Tam 28 bin ton asfalt çalışması yaptık. Bu bir rekordur. Buradaki en önemli kazancımız bitüm fiyatları oldu. Asfaltın yaklaşık yüzde 80'i teşkil ediyor. Bitüm fiyatı, normal fiyatının yarısına düşmüştü. TÜPRAŞ bitüm fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı. Çünkü hiçbir belediye bitüm almadığı için ve bitümün katran haline gelmemesi için sürekli ısıtması gerekiyor. Isıtma gideri de yüksek olduğu için fiyatı düşürerek satmak gibi bir politika izledi. Bizde bunu fırsat bilerek bin 100 TL civarında başlayan bitüm fiyatını değerlendirerek aldık ve şuana kadar muazzam bir çalışma sergiledik. Yeni normalleşme sürecinin açıklanmasıyla birlikte bitüm fiyatları hemen bin 600 TL'ye çıktı. Belediye olarak bitüm fiyatı düşükken bunu fırsata çevirdik ve Melikgazi'de 3 kat fazla asfalt yapma imkanımız oldu. Bunu vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Kamunun bütçesini en iyi şekilde değerlendirdik” şeklinde konuştu.

"Daha güzel hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturacağız"

Palancıoğlu, “Geçtiğimiz meclis toplantısında protokolünü imzalama yetkisi aldığımız tam 7 tane 25 milyon TL'lik büyük yatırımı yapacağız. Bunların içerisinde 2 tane sağlık ocağı, 2 tane okul, 2 tane cami ve Kur'an kursu, Ticaret Odası ile yapacağımız ticaret müzesi de bulunmaktadır. Pandemi sürecinde çok daha yoğun çalışarak vatandaşlarımızı kazançlı çıkmasını, Kayseri'nin, Melikgazi'nin ve ülkemizin kazançlı çıkmasını sağladık. İnşallah daha da güzel hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturacağız” dedi.