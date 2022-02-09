Melikgazi Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi

Yayaların trafikte geçiş üstünlüğünün olduğunun altını çizen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Personelimize yönelik birçok konuda eğitim programları düzenliyor, eğitimlerden yararlanmasını, bilgilenmesini istiyoruz. Eğitimde katılımcılara trafikte saygı, seyir halinde cep telefonu kullanımının zararları, yaya önceliği trafik bilinci, güvenli sürüş kuralları, emniyet kemerinin önemi, trafik güvenliğinde temel davranış şekilleri ve diğer trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Güvenli sürüş kazaların en aza inmesi için ciddi bir eğitim gerektiriyor. Yayalara yaya geçidinden geçmeyi öğrenmeli. Yayalar yolun her yerinden geçmeye çalıştıkları için de trafikte ciddi sıkıntı oluyor. Bu eğitim, trafikte güvenlik açısından çok yararlı olacaktır. Tüm sürücülere, güvenli trafik bilinci alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. Trafikte birbirimize saygılı olalım ve sağlığımız için trafik kurallarına uygun hareket etmeliyiz" dedi.