Melikgazi Belediyesi Sırçalı Kümbeti Restore edecek

Tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak için restorasyon çalışmalarına hızla devam eden Melikgazi Belediyesi, Hunat Mahallesi'nde bulunan Sırçalı Kümbet'i restore edecek.

Melikgazi Belediyesi olarak tarihine sahip çıkan bir anlayışla restorasyon çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Hunat Mahallemizde bulunan tarihi 14. yüzyıla dayanan Sırçalı Kümbeti restore ederek günümüze yeniden kazandıracağız. Kümbet dört köşe bir kaide üzerine oturtulmuş olup, aynı zamanda yuvarlak planlı bir mescide ve mumyalık kısmına sahiptir. Dışarıdan silindirik gövdeli olan kümbet içeriden 12 köşelidir. Kümbetler ecdadımızın bizlere bıraktığı birçok önemli eserlerden bir tanesi. Kümbetler tarihimizde bilindiği gibi mezar olarak kullanılan bir yapı tarzıdır. Önemli kişiler, siyasi kişiler, ilmi kişiler ve gönül adamlarına böyle kümbet yani anıt mezarlar yaptırılarak onların hatıraları bir nevi yad ediliyor. Kayserimiz kümbet anlamında çok zengin bir il. İlçemizin birçok yerinde farklı farklı kümbetler bulunmaktadır. Ecdadımızdan yadigâr olarak kalan kümbeti orijinalini koruyarak restore edeceğiz. Kümbetin restorasyon çalışmalarını tamamlayıp tarihi ve kültürel miraslar arasına kazandıracağız. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.