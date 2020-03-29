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Melikgazi Belediyesi, standı kapatılan pazar esnafından işgaliye almayacak

Türkiye’de corona virüsü tehlikesi nedeniyle yayınlanan genelge kapsamında, Melikgazi Belediyesi temel ihtiyaç malzemeleri dışında standı kapatılan pazarcı esnafından işgaliye bedeli almayacak.

Türkiye'de corona virüsü tehlikesi nedeniyle yayınlanan genelge kapsamında, Melikgazi Belediyesi temel ihtiyaç malzemeleri dışında standı kapatılan pazarcı esnafından işgaliye bedeli almayacak.


Ayrıca işyerleri geçici süre kapalı olan mülkiyeti belediyeye ait dükkanlardan da bir müddet kira bedeli almayacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile iş yerleri kapatılan mülkiyeti belediyemize ait olan dükkanlardan kira almayacağız. Bu zor dönemde esnafımızın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pazar yerlerinde gıda, temizlik vs. temel ihtiyaç malzemeleri dışında satış yapan ama geçici süreliğine kapatılan pazarcı esnafımızdan işgaliye bedeli almayacağız. Umarım aldığımız bu karar bir sürede olsa esnafımızı rahatlatır. Belediye olarak korona virüs salgınına karşı mücadele ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Korona virüsüne karşı başlattığımız mücadelemizi, bu olumsuzluğu hep birlikte yenene kadar gece gündüz demeden çalışarak sürdüreceğiz.'' ifadelerini kullandı.


Başkan Dr. Palancıoğlu Melikgazi Belediyesi olarak, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kaldığı süre içerisinde temel ve zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkanlarla seferber olduklarını ve ihtiyaç halinde 112 nolu telefonu aramaları gerektiğini hatırlattı.

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