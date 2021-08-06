Melikgazi Belediyesi Taekwondo Takımı başarıdan başarıya koşuyor

15 Mayıs'ta Ankara'da Yapılan Deafolimpik Taekwondo branşında takım olarak şampiyon olan ve İran'da yapılacak Dünya Şampiyonası için Milli Takım'a davet edilen Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesi taekwondo spor kulübü sporcusu, Beyza Basma ise Ümitler Avrupa Şampiyonası milli takım seçmesini kazanarak 24 Ağustos'ta Estonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek.

Başarılı sporcuları tebrik eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü olarak 3 senedir işitme engelli taekwondo da üst üste şampiyon olan sporcularımızı tebrik ediyorum. Hepsi de maşallah bizim gözümüzün nuru. Özellikle arkadaşlarımız Türkiye'de başarılı oldukları gibi Avrupa'da, dünyada söz sahibi olan, sürekli üst üste madalya kazanan arkadaşlarımız. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Arzu ve Yavuz Hocama çocuklara vermiş oldukları her türlü destek ve eğitimden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerine başarılar dilerim. Cenab-ı Allah daha güzel noktalara gelmeyi nasip etsin. Ülkemizi iyi bir şekilde temsil ediyorlar; bayrağımızı dalgalandırıyorlar. Bizi de mutlu ediyorlar. Bize bu gururu yaşattıkları için genç sporcularımıza teşekkür ediyorum. 24 Ağustos'ta Estonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda şehrimizi temsil edecek Beyza Basma kızımıza da başarılar diliyor kendisini tebrik ediyorum” dedi.