Melikgazi Belediyesi 'Tam Bana Göre Festivali'nde yerini aldı

Melikgazi Belediyesi, 16-21 Kasım'da Ankara Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik düzenlenecek olan Tam Bana Göre Festivali'ne katılacak.

Festivalde Melikgazi Belediyesi olarak gençlik standı ile yer alacaklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye'nin en büyük "Gençlik Festivali" için geri sayım başladı. Tüm Türkiye'den gençleri ağırlayacak festivalde belediyeler stant açacak. A10 No'lu stantta ziyaretçilerimiz için tüm hazırlıkları tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek festivalde, Melikgazi Belediyesi olarak gençlik standımızla yerimizi alacağız. Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda çalışma yapıyoruz ve gençlere çok büyük önem veriyoruz. Belediye olarak gençlerimize yönelik, akıl küpü çalışma istasyonları yaptık. Bunun yanında teknoloji atölyelerimizde kendilerini geliştirecek ve kamp merkezi keyifli günler geçirecekler. Türkiye'deki farklı belediyelerin katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde söyleşiler, gösteriler, yarışmalar, konserler, sertifikalı eğitimler, atölyeler, sanal gerçeklik etkinlikleri ve daha birçok sürprizin yer alacak. Türkiye'nin şimdiye kadar yapılmış olan en büyük festival organizasyonunda yer almaktan çok mutluyuz. Katılmak isteyen tüm gençlerimizi bu güzel festivalimize bekleriz" dedi.