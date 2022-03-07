Melikgazi Belediyesi türbelerde gül suyu ile genel temizlik yaptı

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri halkı için maneviyatı yüksek olan türbelerde genel temizlik çalışması yapıldığını söyledi.

Türbelerde artık düzenli olarak temizlik yapılacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Manevi değerlerimiz olan cami ve türbelerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Melikgazi Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu kapsamda Çevre Koruma Müdürlüğü'nden ekiplerimiz İslam alimleri ve velilerin kabirlerinin bulunduğu türbelerde genel bir temizlik yaptı. Camilerimizi belirli periyotta rutin olarak temizliyoruz. Buna ilave olarak bundan sonra ilçemizde bulunan tüm türbelerimizde artık temizlik yapmaya başladık. Temizlik görevlileri, türbelerin defin ve sanduka bölümlerinde halıların yıkanmasından camların silinmesine, abdesthane ve tuvaletlerin dezenfekte edilmesinden, ışıklandırmaların temizlenmesine kadar detaylı temizlik yaptı. Türbelerin iç temizliğini yapan görevliler, avlu ve bahçelerde de çevre temizliği gerçekleştirdi. Halkımız için maneviyatı yüksek olan türbelerimizi temizleyerek gül suyu ile güzel kokmasına vesile olan mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim. Temizlik işlemlerimiz türbelerimizde rutin olarak sürdürülecek" dedi.