Melikgazi Belediyesi yeni hizmet araçlarına kavuştu

Zabıta personelinin satın alınacak araçlarla daha etkin ve seri hizmet vereceğini beliren Başkan Büyükkılıç, Belediye olarak denetleyen bir kurum olarak çalıştıklarını kaydetti.

Vatandaşa hizmet için daima çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, şu açıklamalarda bulundu:

"Kayserimizin yarısını barındıran Melikgazi Belediyesi olarak, Kayserili hemşehrilerimize daha etkin, seri ve verimli hizmet sunabilmek için ihtiyaç duyuldukça yeni araçlar alarak araç parkımızı genişletiyoruz. Melikgazi çarşıları ile adeta alışverişin merkezi gibi. Ticaret ve esnaf ağırlıklı bir ilçe olarak, piyasada etkin ve seri hizmet sunmak zorundayız. Bu nedenle Zabıta Müdürlüğüne, denetim ve hizmet takibi için 4 panel tip araç satın alınacaktır. Denetleyen bir kurum olarak hizmetin aksamaması, takip edilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi için yeni araçlar şehrimize hayırlı olsun."