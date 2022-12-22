Melikgazi Belediyesi'nde '33. Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey' Semineri

Kültür sanat etkinliklerine devam eden Melikgazi Belediyesi, 'Çanakkale Şehidi 33. Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey' için torunu Erdal Kabatepe tarafından öğrencilere seminer düzenledi.

Çanakkale ve şehitleri adına program düzenlemekten gurur ve mutluluk duyduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak ecdadımızı yad etmek, milli değerlerimize ve kahramanlarımıza sahip çıkmak için birçok kesime yönelik kültürel programlar düzenliyoruz. Binbaşı Ali Faik Bey'in torunu Erdal Kabatepe Bey, o yıllarda büyük kahramanlıklara imza atan değerli komutanın hayatını ve savaş yıllarındaki hikâyelerinden örnekler sundu. Öğrencilerin gözyaşları içinde merakla dinlediği programda Erdal Bey, dedesi hakkında bilinmeyenleri anlattı. Ali Faik Bey metin ve sakinliği ile bilinen demir kalpli kıymetli bir komutan imiş. Binbaşı Ali Faik Bey Çanakkale Savaşı'nda kardeşinden beş gün sonra şehit düşüyor. Erdal Hocamıza belediyemiz ve öğrenciler adına çok teşekkür ederim. Ayrıca Ahmet Nedim Hocamıza da teşekkür ederim. Hakikaten insanların kalbine ve ruhuna dokunan bir şekilde Çanakkale'yi bizlere aktardılar. Gençlerimizin bu tür zaferleri ve kahramanlarını anması, bilmesi ve tanıması çok önemli. Bütün çabamız ahde vefa adına şehitlerimize. Bu tür programlarda ecdadımızın bu vatan için neler yaptıklarına, kanını, canını ve göz yaşını dökenlerin bu vatan için neler verdiklerini anlamaya bakalım. Bu memleketin bağımsızlığı için kanını, canını ve gözyaşlarını şu topraklara dökmüş tüm vatan evlatlarını dua ve rahmetle anıyorum” dedi.