Melikgazi Belediyesi'nde devlet ikramiyeleri ödendi

Mustafa Palancıoğlu, belediyede işçi statüsünde çalışanların sözleşmeden doğan birinci dilim ikramiyelerini tam ve zamanında ödendiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanında ödediklerini hatırlatan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak sendika sözleşmesi gereği 2020 yılı ikramiyesinin ilk diliminin ödendiğini kaydetti. Örnek ve referans belediye olarak bilinen Melikgazi'de bu başarının altında emek ve alın terinin var olduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. İşçi sendikası ile yapılan sözleşme gereği 2020 yılının ilk dönem ikramiyelerini verdik. Belediyemizde toplam 123 işçi statüsünde çalışanımıza toplam 184 bin TL ödeme yapılarak aile bütçelerine katkı sağlandı” ifadelerini kullandı.