Melikgazi Belediyesi'nde Hizmet İçi Eğitim Seminerleri sürüyor

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi bina ve sosyal tesislerde ki güvenlik çalışanlarına yeni yasa ve yönetmelikler konusunda hizmet içi eğitim semineri verildiğini bildirdi.

Belediye İdari İşler Biriminden Sorumlu Vedat Kılıç tarafından verilen seminere belediyede ve sosyal tesislerde görev yapan güvenlik birimi çalışanlarının katıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda verilen seminerde öncelikle güvenlik ve güvenlik mevzuatı hakkında genel bilgiler anlatıldı.Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimde güvenlik personelimize mesleki bilgi ve birikimlerine katkı sağlandı. Gelen vatandaşlara güler yüzlü bir anlayış ile yardımcı olmaları ve güvenlik konusunda da herhangi bir zafiyete neden olunmaması için gereken tedbirlerin alınarak dikkatli olmaları hususunda bilgiler verildi" dedi. Bilgili, deneyimli ve her türlü iş bilgi donanımına sahip bir personel yapısı ile 7 gün 24 saat şehrin merkez nüfusunun yüzde 50'sine hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, bilgili ve bilinçli personelin hizmette kaliteyi artırdığını söyledi.

Belediye İdari İşler Biriminden Sorumlu Vedat Kılıç ise belediyemiz hizmet binası ve sosyal tesislerde ziyaretçi giriş ve çıkışlarını güvenli kılınması ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması, nöbet yerlerinde ki hareketleri, iş güvenliği, unutulan eşyalar, çanta ile binalara girişler, elektronik aletler, bıçak ve ateşli silahlar, kontrollerini gibi güncel konuların önemini anlattı.