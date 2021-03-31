Melikgazi Belediyesi'nden bahar fırsatı

İhale 7 Nisan Çarşamba günü saat 13.30'da Melikgazi Belediyesi'nde yapılacak.

200 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev sahibi olmanın mümkün olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kentsel Dönüşüm projelerimiz ile Melikgazi'miz dönüşüyor ve değişiyor. Mahalle ölçeğinde atıl alanlarımızı etkin olarak değerlendiriyor, alt yapı, ulaşım ve temizlik hizmetlerinin birlikte düşünüldüğü ayrıntılı çalışmalar yapıyoruz. Planlı bir şehircilik için modern konutlarımızı yaparak, sosyal donatı alanlarını da vatandaşlarımızın konforu için hazırlıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan, okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi gibi tüm sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu modern standartlarda yeni yaşam alanları kuruyoruz. Bu mahallelerimizdeki dönüşüm hem bölgeye hem de kente değer katacak. Belediyemizin gayretleriyle mahallelerimiz kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yepyeni bir vizyona kavuşuyor. Bu kapsamda Kazım Karabekir, Anbar ve Küçükali Mahallelerimizde 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılık dairelerimiz için 7 Nisan Çarşamba günü, saat 13.30'da sizleri Melikgazi Belediye'mize bekliyoruz” dedi.