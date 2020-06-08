Melikgazi Belediyesi'nden cazip fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı

Vatandaşların ev sahibi olması için uygun ve en cazip fiyatlarla Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 81 adet kentsel dönüşüm dairesini satışa çıkaran Melikgazi Belediyesi 17 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 15.00'te ihale yapacak.

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde tamamlanan daireler en düşük 160 bin, en yüksek ise 300 bin TL'den satışa sunulacak.

Vatandaşların uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ile ev sahibi olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan dairelerimiz oldukça makul ve cazip fiyatlara satışa çıktı. Vatandaşlarımızın ev hayalini gerçekleştirmek için fiyatları oldukça makul seviyede tuttuk. Küçükali ve Anbar Mahallelerinde inşa edilen çok katlı binalardaki lüks daireler birinci sınıf malzeme ile inşa edildi. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine göre satışa sunulacak. Dairelerimiz oturmaya hazır. 115 metrekareden başlayarak, 175 metrekareye kadar çıkan daireler, 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. İhale Gültepe parkı yanında bulunan açık otoparkta saat 15.00'te yapılacak. Ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı ihalemize bekleriz. İhale ile satışa sunulacak olan daireler hakkında bilgi almak isteyenler 252 1764 nolu telefonu arayabilir.” dedi.

İhale için www.melikgazi.bel.tr adresinden bilgi alınabileceğini bildiren Başkan Dr. Palancıoğlu, açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi'ye yatırımlar için gelir sağlanacağını söyledi.