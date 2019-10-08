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Melikgazi Belediyesi'nden Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Kursu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Mel-Mek kursları çerçevesinde medya mensuplarına, halkla ilişkiler çalışanlarına, seminer ve konferans verenlere yönelik özel 'diksiyon, spikerlik ve sunuculuk' kursu açılacağını söyledi.


Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek eğitimlerle kursiyerlere görsel medya, televizyon haberciliği, canlı program çekimleri, spikerlikte jest ve mimik, bakış, duruş, spiker okumalarında duyguları yansıtma, sunuculukta jest ve mimik gibi konularda eğitim verileceğini belirten Palancıoğlu, “Düzenleyeceğimiz kurs sayesinde kursiyerlerimize 3 ay boyunca 80 saat teorik ve uygulamalı eğitim verilecek. Bu kurs ile medya mensuplarımızın nitelikli birer medya çalışanı olarak görev yapmalarını amaçlıyoruz.” dedi.


Mustafa Palancıoğlu, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan kursa katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi,1 adet fotoğraf ve öğrenim belgesi ile Melikgazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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