Melikgazi Belediyesinden doğa dostu bez çantalar

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevre ve doğa dostu bir belediye olarak Doğayı korumanın görevleri arsında yer aldığını bu neden ile bez çanta dağıtarak plastik poşetlerin kullanıma son vereceklerini söyledi.

Geri dönüşüm hizmeti ve Geri Dönüşüm Ayrıştırma Merkezi ile çevreci bir belediye olarak referans olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç“Çevreye olan duyarlılığımızı bu konuda da göstererek, farkındalık oluşturmak istedik. Plastiğin ve poşetin kullanımının doğaya verdiği zararı uzmanlar açıklıyor. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak poşet kullanımını azaltmak ve çevreci bilinçle hareketle, yaptırdığımız bez çantaları halkımıza naylon poşet getirenlere ücretsiz dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olunmaya davet ederken, gelecek nesillere güzel ve yaşanılabilir bir dünya bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.