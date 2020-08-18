Melikgazi Belediyesi'nden eğitime bir destek daha

Melikgazi Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait eski Mimarsinan Belediyesi'nin zemin katını bedelsiz olarak Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne okul olarak tahsis etti.

Belediye hizmet binası olarak hizmet veren yapının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine kendilerine tahsis edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, eğitime büyük önem verdiklerini bunun için eğitime katkı sağlayacak her projeyi ve talebi değerlendirdiklerini kaydetti.

Belediye Meclisi'nin oybirliği ile verilen karar doğrultusunda binanın 10 yıllığına okul olarak hizmet vereceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; Mimarsinan Bölgesinde yer alan meydanda bütünlük sağlanarak tarih, çevre ve doğal alanların korunarak bölge halkına hizmet verdiğini sözlerine ekledi.