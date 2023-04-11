Melikgazi Belediyesi'nden işyeri almak isteyenlere yatırım fırsatı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ihale ile yapılacak 6 adet satılık işyerlerinin büyük bir fırsat olduğunu hatırlatarak, “Kazım Karabekir ve Battalgazi Mahalle'mizde mülkiyeti belediyemize ait olan 6 adet işyerlerinin ihale ile satışı gerçekleştireceğiz. Battalgazi Mahallesinde bulunan 3 işyerimizin büyüklüğü 87, 95, 116 metrekare. Kazım Karabekir Mahallemizde bulunan 3 dükkânımızın ise büyüklüğü 85, 91, 316 metrekare. Gelişen ve büyüyen ilçemiz her geçen gün değerleniyor. Kazım Karabekir ve Battalgazi Mahallemizde yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarımızla yenilendi. Çehresi de yaptığımız okul, cami, sağlık ocağı, yollar parklar gibi hizmetlerle çok daha güzel hale geldi. İlçeye yatırım yapan herkes kazançlı çıkacaktır. 19 Nisan Çarşamba günü saat 10:00'da Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştireceğimiz ihalemize işyeri sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekleriz. İhalelerden elde ettiğimiz gelir Melikgazi'mizin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Melikgazi sakinlerine hem de işyerlerini alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.