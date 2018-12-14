Melikgazi Belediyesi'nden lüks daire satışları

Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada Küçükali Mahallesi'nde çarşıya, eski sanayi bölgesine, Kayseri Kent Parkına sahip oturmaya hazır konutun ev sahiplerini beklediğini belirtti.

2018 yılının sonbahar döneminde yapımı tamamen ve şu anda oturmaya hazır lüks konutun, 18 Aralık 2018 Salı günü açık artırma usulü ile satılacağını aktaran Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak ihaleye istenen belgeleri tamamlayan herkes katılabilecek. Buradaki konutlardan 2+1 ve 3+1 daireler olup 115, 135 ve 165 m2 arasında değişmektedir. Vatandaşlarımız bu konutların bedelini 8 eşit taksit halinde ödeyebilecek. Satışa çıkarılan konutlar sahiplerine teslim edilecek. Vatandaşlarımız, örnek olarak hazırlanan daireyi gezip görebilir"